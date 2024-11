Sony bricht mit Tradition: Exklusive PlayStation-IP geht an Kojima Productions

Sony Interactive Entertainment hat überraschend eine seiner exklusiven IPs verkauft – und das sorgt in der Gaming-Welt für ein echtes Beben! Nachdem Death Stranding ursprünglich als PlayStation-exklusives Spiel galt, gab es bereits früher Andeutungen, dass Sony den „exklusiven Status“ durchlässiger gestalten könnte. Doch was jetzt offiziell gemacht wurde, ist eine echte Überraschung: Kojima Productions hat die Rechte an der Death Stranding-IP von Sony erworben.

Wem gehört Death Stranding wirklich?

Dazu sorgte ein Tweet zur Xbox-Ankündigung des Death Stranding Director’s Cut für Aufsehen. In der Ankündigung war ein Bild mit dem Copyright „2024 Sony Interactive Entertainment Inc.“ versehen, was zunächst darauf hindeutete, dass Sony weiterhin die Finger in der IP hätte. Doch ein Bericht der japanischen Website Automaton enthüllte dann das Gegenteil: Sony hat Death Stranding offiziell an Kojima Productions verkauft. Das Team rund um den Kultentwickler Hideo Kojima ist also jetzt alleiniger Eigentümer der surrealen und faszinierenden Welt von Death Stranding.

Automaton-Media zitierte die Worte von Kojima Productions: „Die IP wird ab sofort in den Händen unseres Studios liegen.“ Dies wirft natürlich einige Fragen auf. Einerseits endet damit die Theorie, dass Death Stranding eine fünfjährige PlayStation-Exklusivität hatte – was immerhin mit dem Fünf-Jahres-Jubiläum des Spiels und der Xbox-Ankündigung zusammenfällt. Andererseits sorgt das alte Sony-Bild im Tweet für reichlich Kopfzerbrechen, das Kojima Productions einfach neu verwendet haben könnte, ohne auf Details zu achten.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Xbox Series X|S Edition & Windows PC Edition

On sale today at a special limited time offer of 50% off! ✅



For more details, click here👉https://t.co/rK58feJGDA

Xbox community members, please enjoy👍#DeathStranding #DS_5th pic.twitter.com/pkSSdWVEsu — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 7, 2024

Was kommt als Nächstes?

Die Fortsetzung, Death Stranding 2: On The Beach, soll 2025 erscheinen und wieder PlayStation-Spieler in den Genuss der düsteren Welt entführen. Doch wer weiß? Vielleicht ist das Sony-Exklusivitätsfenster doch nur eine Frage der Zeit – und Xbox-User dürfen sich bald auf mehr Kojima-Abenteuer freuen.