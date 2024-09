Unknown 9: Awakening – Das packende narrative Universum im Überblick

Das Unknown 9-Universum entführt seine Fans in eine Welt voller Mysterien und Abenteuer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in diese faszinierende Geschichte einzutauchen, und jeder Zugangspunkt kann eigenständig erlebt werden.

Gemeinsam formen sie jedoch eine größere, zusammenhängende Erzählung. Ob Videospiel, Podcast, Comics oder Romane – der Einstieg bleibt den Vorlieben der Nutzer überlassen. Eine der zentralen Geschichten wird im Videospiel Unknown 9: Awakening erzählt. Im Mittelpunkt steht Haroona, eine junge Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sie aus dem „Bruch“, einer mysteriösen Parallelwelt, bezieht. Ihre Aufgabe ist es, die Menschheit vor den sogenannten „Aufsteigern“ zu schützen, die mithilfe des Bruchs den Lauf des menschlichen Schicksals verändern wollen.

Ein Universum, viele Geschichten

Während Fans gespannt auf die Veröffentlichung von Unknown 9: Awakening warten, gibt es viele weitere Geschichten, die das Universum ergänzen. Diese erweitern die zentrale Erzählung und sind teilweise kostenlos verfügbar. Die Comicreihe Unknown 9: Torment stellt Jaden Crowe vor, einen jungen Mann, der in ein rätselhaftes Abenteuer verwickelt wird. Der Podcast Unknown 9: Out of Sight begleitet eine Gruppe paranormaler Ermittler, die Menschen mit Wissen über das Unbekannte aufspüren.

Layton Greens Genesis-Trilogie, deren erster und zweiter Teil bereits erhältlich sind, erzählt die Geschichte einer Astrophysikerin, die den Mord an ihrem Mentor aufklären will. In naher Zukunft werden zudem die Webserien Unknown 9: Passage und Unknown 9: The Taylor Files veröffentlicht, die das Mysterium um das Unbekannte weiter vertiefen.

Unknown 9: Awakening erscheint am 18. Oktober 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und verspricht, eine packende Story-basiertes Action-Adventure-Erfahrung zu bieten.