Black Myth: Wukong hat sich seit seiner Veröffentlichung über 20 Millionen Mal verkauft und laut Berichten bereits Einnahmen von über 800 Millionen Dollar generiert, bei einem Entwicklungsbudget von etwa 70 Millionen Dollar. Diese Zahlen machen Black Myth: Wukong zu einem der am schnellsten verkauften Spiele aller Zeiten, das sich mit Größen wie GTA oder Call of Duty messen kann.

Trotz dieser Hinweise merkte Camilo in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X an, dass Veröffentlichungspläne in der Gaming-Industrie oft kurzfristig angepasst werden können. Es sei schwer, endgültige Termine festzulegen, da die Entwicklung von Spielen häufig unvorhersehbaren Änderungen unterworfen sei. Dies ist besonders bei einem Projekt wie Black Myth: Wukong der Fall, das viel Aufmerksamkeit und Ressourcen benötigt, um den Erwartungen der Spieler gerecht zu werden.

