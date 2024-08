Visions of Mana: Trailer stellt die Vielfalt der Spielwelt vor

„Visions of Mana“ erscheint am 29. August 2024.

„Visions of Mana“ entführt die Spieler in ein fantastisches Reich, das von einer magischen Energie durchzogen wird. Diese Welt ist ein bunter Mix aus üppigen Wäldern, geheimnisvollen Ruinen und majestätischen Städten, die alle von verschiedenen Kulturen und Völkern bewohnt werden. Im Zentrum steht der Mana-Baum, eine Quelle unermesslicher Kraft, die das Gleichgewicht der Welt aufrechterhält. Die Region ist geprägt von unterschiedlichen Umgebungen, darunter schneebedeckte Berge, lebendige Dschungel und endlose Wüsten. Diese Abwechslung schafft eine lebendige Atmosphäre und ein immersives Erlebnis, das die Fantasie der Spieler anregt.

