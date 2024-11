Warhammer 40.000: Darktide – PS5 und PS5 Pro Features vorgestellt

Bereit, in die Tiefen der Makropole Tertium einzutauchen? Zieht eure Rüstung an, ladet die Bolter – das Chaos erwartet euch. Nur die Frage bleibt: Performance oder Qualität?

Der Release am 3. Dezember markiert nicht nur den Start eines Spiels, sondern eines Erlebnisses, das die düstere, brutale Atmosphäre des Warhammer 40.000-Universums auf die Spitze treibt. Ob ihr allein in die Schlacht zieht oder im Koop-Modus Chaos verbreitet – Warhammer 40.000: Darktide wird euch so schnell nicht loslassen.

Auf der PS5 haben Spieler die Wahl: Möchtet ihr flüssige Action mit 60 FPS bei 1440p im Performance-Modus? Oder lieber gestochen scharfe Details in 4K bei 30 FPS im Qualitätsmodus? Besitzer einer PS5 Pro dürfen sich über den technischen Feinschliff freuen: Dank PSSR-Technologie läuft das Spiel in nativen 4K mit stabilen 60 FPS – ohne Kompromisse.

What do you think?