Zufall oder Vorbote? Bloodborne-Wartung am vermeintlichen PlayStation-Event

Bis dahin heißt es sich in Geduld zu üben. Doch eines ist sicher: Wenn Bloodborne wieder ins Rampenlicht rückt, könnte es der wohlverdiente Trost für eine Community sein, die lange warten musste – vielleicht ein kleiner Lichtblick in der dunklen Welt von Yharnam.

Die Fans von Bloodborne haben in den letzten Jahren einiges ertragen müssen. Während andere Titel wie Horizon Zero Dawn bereits mit Neuauflagen bedacht wurden, schien ihr geliebtes Gothic-Meisterwerk in Vergessenheit geraten zu sein. Doch die Aussicht auf eine mögliche Ankündigung elektrisierte das Fandom. Sollte es tatsächlich zu einem Remaster oder gar einem Sequel kommen, wäre dies die perfekte Feier zum 30-jährigen Jubiläum der PlayStation.

Die Spekulationen reichen von einem PlayStation-Event bis hin zu Neuankündigungen bei den The Game Awards, die ebenfalls im Dezember stattfinden. Denn auch Sony könnte hinter den Kulissen fleißig etwas vorbereiten. Während die Community gespannt rätselt, sorgt ein weiteres Detail für zusätzliche Aufregung: Bloodborne, eines der kultigsten Spiele von FromSoftware, wird am 3. Dezember einer Wartung unterzogen.

Plant Sony eine große Überraschung für Bloodborne, auf die die Fans schon so lange warten? Fans erleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Ein vermeintlicher Hinweis heizt die Gerüchteküche kräftig an. Der Grund? Ein unscheinbares Datum – zufällig der 30. Geburtstag der PlayStation. Für viele Fans ist das nicht nur Zufall, sondern ein versteckter Hinweis auf etwas Kommendes.

