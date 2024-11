Xbox-Spiele für PS5: Forza Horizon angeblich bereit für die Veröffentlichung

Die Initiative von Microsoft, mehr Xbox-Spiele auf die PS5 zu bringen, ist in letzter Zeit ziemlich ins Stocken geraten. Einzig Indiana Jones and the Great Circle steht noch auf dem Programm. Ein ähnlich hochkarätiges Spiel sollte ebenfalls längst erscheinen, wurde aber offenbar verschoben – Forza Horizon 5.

Laut jüngsten Gerüchten war die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 für die PlayStation 5 bereits in trockenen Tüchern, doch der Release wurde abgesagt. Diese Behauptung stammt vom bekannten Leaker eXtas1s, der für seine treffsicheren Insider-Infos bekannt ist. Doch warum zögert Microsoft, dieses potenzielle Highlight auf die PS5 zu bringen?

Microsoft öffnet die Tore – aber nur ein Spalt?

Die Idee, exklusive Xbox-Titel auf andere Plattformen zu bringen, hat Microsoft in den letzten Jahren durchaus ernst genommen. Hi-Fi Rush und Sea of Thieves fanden bereits ihren Weg auf die PS5, während die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 perfekt in diese Strategie gepasst hätte. Doch laut eXtas1s wurde der Release aus dem Sommerloch geschoben.

„Es wird kommen“, versichert eXtas1s, ohne jedoch konkrete Daten zu nennen. Fans des beliebten Rennspiels können also hoffen, doch die Unklarheit sorgt für Spekulationen. Liegt es an technischen Herausforderungen, strategischen Überlegungen oder gar internen Konflikten? Bisher schweigt Microsoft zu diesem Thema.

Ein Erfolg in den Startlöchern?

Trotz der Verzögerung scheint Microsoft großes Vertrauen in den Erfolg von Forza Horizon 5 auf der PS5 zu haben. Die Idee, die Reichweite ihrer Spiele zu maximieren, könnte ein Schritt hin zu mehr Marktdurchdringung sein – und ein geschickter Schachzug, um PlayStation-Fans für die Xbox-Marke zu gewinnen.

Solange keine offiziellen Ankündigungen vorliegen, bleibt das Schicksal von Forza Horizon 5 auf der PS5 ungewiss. Klar ist jedoch: Sollte das Spiel tatsächlich erscheinen, wird es für PS5-Besitzer ein echtes Highlight. Bis dahin bleibt nur eines: abwarten und hoffen, dass dieses Gerücht keine Sackgasse ist.