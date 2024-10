Project Latitude: Es wird mehr Xbox-Spiele auf PS5 & Co. geben

Microsoft und Xbox hatten sich vorgenommen, eigene Spiele vermehrt auch auf Plattformen außerhalb des eigenen Ökosystems zu veröffentlichen. Diese ambitionierte Offensive, bekannt unter dem Projektnamen „Project Latitude,“ scheint jedoch ins Stocken geraten zu sein. Erst kürzlich wurde mit Indiana Jones and the Great Circle ein neuer Titel angekündigt, dessen Release für Frühjahr 2025 geplant ist – der einzige Titel, der momentan offiziell bekannt ist.

Project Latitude: Herausforderungen und Rückschläge

Noch am Donnerstag kursierten Berichte, dass Project Latitude an internen Widerständen leidet. Insbesondere Phil Spencer soll sich vehement gegen die Pläne und den Ausverkauf von Xbox stellen. Insidern zufolge gibt es innerhalb des Unternehmens starke Meinungsverschiedenheiten über die Exklusivität einiger Kult-Spiele, darunter Halo und Gears of War. Diese Titel sind essenziell für die Xbox-Marke, und nicht alle sind bereit, diese Aushängeschilder auch auf anderen Plattformen zu sehen. Dazu kam, dass die erste Resonanz von Indiana Jones and the Great Circle die Erwartungen nicht vollständig erfüllte, was das Vorhaben zusätzlich verzögert haben soll.

Microsoft bekräftigt die Strategie

In seinem Jahresbrief an die Aktionäre bekräftigte Microsoft-CEO Satya Nadella jedoch, dass Project Latitude fortgesetzt wird. Nadella verwies darauf, dass Microsoft bereits vier populäre Titel auf die Nintendo Switch und die Sony PlayStation gebracht habe und dass der Konzern bestrebt sei, die eigenen Inhalte auf noch mehr Plattformen auszuweiten.

Nadella betonte außerdem die Rolle von Xbox Cloud und anderen innovativen Services, die es den Spielern ermöglichen sollen, die Games zu erleben, die sie lieben – wann, wo und wie sie möchten. Dieses Engagement sei zentral für die Vision der Xbox-Strategie, Menschen den Zugang zu großartigen Spielen unabhängig vom Gerät zu ermöglichen.

Was das für Xbox als Hardware bedeutet, ist weitestgehend unklar. Nach den Vorbestellungen von Nadella spielt diese in Zukunft jedoch keine allzu große Rolle mehr. Das wird auch unter Industrievertretern skeptisch gesehen, die bereits das Aus der Xbox in der jetzigen Form fürchten.

Was erwartet die Spieler als Nächstes?

Obwohl Microsoft entschlossen ist, den Kurs von Project Latitude fortzusetzen, bleibt ein konkreter Zeitplan vorerst unklar. Welche Titel demnächst auf neue Plattformen kommen könnten, wurde bislang nicht enthüllt. Der Fokus scheint derzeit auf Indiana Jones and the Great Circle zu liegen, das im Frühjahr 2025 veröffentlicht wird.