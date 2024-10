Undisputed erfolgreich gestartet, erster Meilenstein erreicht

Wie das Portal GamesIndustry berichtet, hat Undisputed weltweit bereits über eine Million Einheiten auf allen Plattformen verkauft. Ursprünglich wurde das Spiel in Early Access auf Steam bereitgestellt und verbrachte dort über anderthalb Jahre. Die vollständige Veröffentlichung in diesem Monat scheint jedoch den endgültigen Durchbruch gebracht zu haben. Der CEO von Steel City Interactive, Ash Habib, bestätigte, dass das Spiel die internen Verkaufsprognosen des Publishers Deep Silver übertroffen habe.

Undisputed liefert nach Jahen endlich wieder eine Box-Simulation auf Konsolen, die sich für Entwickler Steel City Interactive bereits auszahlt. Der erste Meilenstein von 1 Million verkauften Spielen wurde erreicht, was das Interesse an dem Genre deutlich unterstreicht.

