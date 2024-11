Palworld: Eine gigantische Insel und neue Herausforderungen warten im Dezember

Palworld ist derzeit im Early Access auf PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store verfügbar. Mit der riesigen neuen Insel am Horizont ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich ins Abenteuer zu stürzen.

Die mysteriöse neue Insel verspricht, die bisher anspruchsvollste Region in Palworld zu sein. Spieler erwartet eine raue Umgebung, die mit mächtigen Turmbossen, gefährlichen Biomen und einer Vielzahl neuer, bösartiger Pals gefüllt ist. Survival-Fans und Monsterjäger dürften hier an ihre Grenzen stoßen – und belohnt werden, wenn sie die Herausforderungen meistern.

