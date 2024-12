Ambulance Life: A Paramedic Simulator – Rettungsmissionen ab February 2025 hautnah erleben

Die Herausforderung beginnt bereits am Steuer des Krankenwagens: Spieler müssen so schnell wie möglich den Einsatzort erreichen, dabei aber den dichten Stadtverkehr meistern. Am Unfallort wird es nicht weniger anspruchsvoll: Situationen analysieren, Prioritäten setzen und Verletzte stabilisieren – jede Entscheidung zählt.

In einer offenen Spielwelt, die von der Metropole San Francisco inspiriert ist, erleben Spieler hautnah den Adrenalinrausch des Rettungsdienstes. Das Ziel? Leben retten – schnell, effizient und unter ständigem Zeitdruck. Entwickelt von den Machern des erfolgreichen Police Simulator: Patrol Officers, bietet Ambulance Life erstmals einen umfassenden Einblick in den Alltag von Ersthelfern.

Am 6. Februar 2025 startet NACON gemeinsam mit Aesir Interactive ein neues Kapitel in der beliebten LIFE-Reihe: Ambulance Life: A Paramedic Simulator erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Schon jetzt kann das Spiel vorbestellt werden, das den Alltag von Rettungssanitätern detailgetreu simuliert.

