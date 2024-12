Showdown der Next-Gen-Konsolen: Sony und Microsoft stehen vor dem finalen Battle, sagt DFC

Es wird eng auf dem hart umkämpften Konsolenmarkt, auf dem in der nächsten Generation nur noch Platz für zwei große Akteure sein wird. So lautet die zentrale These eines renommierten Marktforschungsunternehmens – und Nintendo hat seinen Platz bereits sicher. Das bedeutet, dass entweder Sony mit der PS6 oder Microsoft mit der Xbox Next mehr denn je um die Gunst der Spieler und damit um ihre Existenz in diesem Segment kämpfen müssen.

Wachstum trotz Herausforderungen

Laut DFC Intelligence steht die Spieleindustrie vor einem Rekordwachstum. Mit Veröffentlichungen wie „GTA 6“ und neuer Hardware – insbesondere von Nintendo – wird 2025 ein Wendepunkt für die Branche. Nach einer Phase des Rückgangs, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt war, erwartet das Unternehmen bis 2027 weltweit über 4 Milliarden Spieler. Doch dieses Wachstum ist nicht ohne Risiken.

Nintendo wird als klarer Gewinner der nächsten Konsolengeneration vorhergesagt. DFC nennt hierfür zwei Hauptgründe: die voraussichtlich frühere Markteinführung ihrer neuen Hardware und eine reduzierte Konkurrenz. Während Nintendo seine Dominanz weiter ausbaut, müssen Sony und Microsoft strategisch kluge Entscheidungen treffen, um nicht auf der Strecke zu bleiben.

Der Kampf zwischen Sony und Microsoft

Die Analyse von DFC zeigt deutlich: Es gibt keinen Platz für drei große Konsolensysteme. Ein Unternehmen – Sony oder Microsoft – wird sich „gewaltig abmühen“ und auf einem entfernten dritten Platz landen. Der Ausgang dieses Duells hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Preispunkte, Verfügbarkeit und möglicherweise die Portabilität der Geräte.

Sony könnte aufgrund seiner starken Markenbasis und exklusiven Spiele-IP im Vorteil sein. Doch auch Microsoft hat in den letzten Jahren massiv in Akquisitionen investiert und ist inzwischen der weltweit größte Softwarehersteller. Sollte Microsoft den aktuellen Kurs fortsetzen, seinen Fokus stärker auf Software und Vertriebsmodelle zu legen, wonach es derzeit stark aussieht, könnte dies einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Verschiebungen im Konsolen-Markt bis 2028 / Image: DFC

Große Fragen für die Zukunft

David Cole, CEO von DFC Intelligence, betont, dass die Branche vor einem Wendepunkt steht. Die kommenden Jahre werden zeigen, wer im Konsolenkrieg der nächsten Generation den Kürzeren zieht. Gleichzeitig ergeben sich für kleinere Studios neue Chancen, da sich die großen Publisher verstärkt auf Live-Dienste und langlebige Franchises konzentrieren.

Die Spielebranche steht laut dieser These vor einer entscheidenden Phase. Während Nintendo scheinbar unangefochten seinen Platz behauptet, könnten die kommenden Jahre eine Machtverschiebung zwischen Sony und Microsoft einläuten. Ob sich der Markt tatsächlich auf zwei große Konsolenanbieter reduzieren wird, bleibt abzuwarten.