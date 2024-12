DOOM: The Dark Ages – Veröffentlichungsdatum geleakt?

Zwei weitere Highlights sind der DOOM-Mech und ein reitbarer Drache. Der Mech ermöglicht es, gigantische Feinde in spektakulären Kämpfen zu besiegen, während der Drache eine neue Dimension der Fortbewegung und des Kampfes eröffnet. Zusammen mit dem mittelalterlichen Setting ergibt sich eine einzigartige Mischung aus Klassik und Innovation, die für frischen Wind in der Serie sorgen dürfte.

Besonders auffällig ist der Schild, der nicht nur als Schutz dient, sondern auch als Wurfwaffe à la Captain America eingesetzt werden kann – allerdings mit DOOM-typischer Brutalität. Der Schild zerlegt Gegner und kehrt dann zum Spieler zurück, bereit, erneut als tödliches Werkzeug zu dienen. Dies wird von Berichtn untermauert, dass DOOM: The Dark Ages einige Neuerungen in Bezug auf das Glory-Kill-System erhält.

DOOM: The Dark Ages verspricht eine beeindruckende Neuerfindung des Franchise. Der erste Trailer zeigte den Doom Slayer , wie er aus dem Orbit direkt in eine mittelalterliche Welt stürzt – ein Szenario, das episches Chaos garantiert. Mit neuen Waffen und Mechaniken soll das Spiel zum actiongeladensten Teil der Serie avancieren.

What do you think?