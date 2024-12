Slitterhead: Demo des düsteren Action-Adventures ab heute verfügbar

Die bisherigen Kritiken fielen gemischt aus , und Slitterhead kämpft mit starker Konkurrenz am Spielemarkt. Ob die Demo dem Spiel neue Fans bescheren kann, bleibt abzuwarten. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann ab sofort im PlayStation Store loslegen. Ein atmosphärischer Trip in die Abgründe von Kowlong wartet!

Das Spiel entführt die Spieler in die düstere, neonbeleuchtete Stadt „Kowlong“. Hier schlüpfen sie in die Rolle von Hyoki, einem mysteriösen Wesen ohne Erinnerungen und physische Form. Seine Mission: Die „Slitterheads“ – monströse Kreaturen, die sich unter die Menschen mischen – aufzuspüren und zu vernichten. Die dichte Atmosphäre, kombiniert mit spannenden Kämpfen und einer tiefgründigen Story, soll für ein einzigartiges Spielerlebnis sorgen.

Die Demo bietet nicht nur einen ersten Einblick in die düstere Welt von Slitterhead, sondern ermöglicht es auch, gespeicherte Fortschritte und Schwierigkeitsstufen in die Vollversion zu übertragen. Spieler dürfen also mit einem nahtlosen Übergang rechnen, falls sie sich später für den Kauf entscheiden.

Der Name Keiichiro Toyama dürfte Fans von Horror-Games ein Begriff sein, schließlich ist er der kreative Kopf hinter Silent Hill. Nun versucht er mit seinem neuen Projekt Slitterhead , an alte Erfolge anzuknüpfen. Doch der kommerzielle Durchbruch lässt bislang auf sich warten. Um das Ruder herumzureißen, erscheint heute eine spielbare Demo – ein entscheidender Moment für Toyamas neues Kampf-Action-Adventure.

