Astro Bot: Review-Embargo & Pre-Load Datum bekannt

Astro Bot weckt große Erwartungen, vor allem da es als PlayStation-Exklusivtitel die einzigartigen Features der PS5 bis an ihre Grenzen ausreizt. Die Entwickler haben sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der Konsole voll auszuschöpfen, um ein Spielerlebnis zu bieten, das sowohl technisch als auch inhaltlich Maßstäbe setzt. Dazu gehört auch die umfassende Integration des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers und der 3D-Audio-Technologie, die das Eintauchen in die Spielwelt intensivieren sollen.

Inzwischen steht auch fest, wann das Review-Embargo fällt, das heute mit dem Verteilen der Review-Keys an die Presse bestätigt wurde. Damit wird das Warten auf die ersten Eindrücke und Tests bald ein Ende haben. Fans sollten sich demnach den 5. September vormerken, an dem die ersten Kritiken und Meinungen nachzulesen sind. Dies geschieht nur einen Tag vor dem offiziellen Release des Spiels. Dass Sony den Embargo-Termin so nahe am Release-Datum angesetzt hat, kann ein Indiz für das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität von Astro Bot sein und den Spielern genügend Zeit geben, sich vor dem Kauf ein umfassendes Bild zu machen.

