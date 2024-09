Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land – Termin und Details

Das Spiel ermöglicht den Spielern, in die Rolle von Yumia zu schlüpfen und eine weitläufige Welt zu erkunden. Auf ihrem Weg schließen sich ihr Viktor von Duerer und seine Schwester Isla an, sowie weitere einzigartige Charaktere, darunter eine mysteriöse Frau, ein schüchterner Halbmensch und ein ehemaliger Abenteurer. Gemeinsam durchqueren sie den riesigen Kontinent, der einst das Herz des Aladissischen Reiches bildete, und müssen verschiedene Biome erkunden, Materialien sammeln und Gegenstände synthetisieren, um voranzukommen.

„Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ erzählt die Geschichte von Yumia Liessfeldt in einer Welt, in der Alchemie als böse und verboten gilt. Yumia, eine junge Alchemistin, begibt sich auf eine Reise, um die Geheimnisse des einst blühenden Aladissischen Reiches zu ergründen, das durch die Alchemie zerstört wurde. Ihre Reise führt sie über einen verwüsteten Kontinent, wo sie nicht nur mit den dunklen Geheimnissen ihrer Vergangenheit, sondern auch mit den Spuren der alten Alchemie konfrontiert wird. Trotz der Gefahren und Unsicherheiten muss Yumia ihren eigenen Weg finden, um die Katastrophe aufzuklären, die Aladiss zerstörte.

Nach kürzlichen Ankündigung von „ Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land “ folgen heute weitere Details und der Termin zum JRP von Koei Tecmo. Der Titel erscheint am 21. März 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

