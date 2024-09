UFL Football um mehrere Monate verschoben, neuer Anstoß-Termin

Strikerz Inc. wird bis dahin auch weiterhin intensiv am Spiel arbeiten, um die während der öffentlichen Tests aufgezeigten Bereiche zu optimieren und neue Spielmodi hinzuzufügen. Außerdem wird das allgemeine Spielerlebnis sowie die Stabilität verbessert. Die Community wird derweil durch neue Episoden von UFL Journey und UFL Insider stets auf dem Laufenden gehalten. Die öffentliche Spieletests werden ebenfalls fortgesetzt, und aktive Teilnehmer können sich auf exklusive Belohnungen freuen.

Mit über 2 Millionen Teilnehmern, die sich an den Tests beteiligt haben, war das Feedback der Community für Strikerz Inc. von unschätzbarem Wert, heißt es in der Ankündigung . Die Entwickler werden dies nutzen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und das Spiel weiter zu verbessern.

Der Entwickler Strikerz Inc. hat seine Free-2-Play Simulation „UFL Football“ um mehrere Monate verschoben, um das Feedback aus den kürzlichen Testphasen umzusetzen. Dies soll dabei helfen, die bestmögliche Version an den Start zu bringen.

