Atelier Yumia: Neue Gameplay-Details und ein Trailer

Doch es wird kein leichter Weg: Gefährliche Gestalten wie ein Adliger in schwarzem Umhang, ein monokularer Werwolf und eine Schafaugen-Hexe stellen sich Yumia entgegen. Die düstere Stimmung verspricht Spannung und erinnert an vergangene Highlights der Reihe – doch mit einer erfrischenden, neuen Note.

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben endlich neue Details zu ihrem kommenden JRPG Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land enthüllt. Der zweite Trailer bietet einen packenden Einblick in das epische Abenteuer von Yumia Liessfeldt und ihrer bunten Gefährtenschar. Gemeinsam machen sie sich auf, die Rätsel um den mysteriösen Kataklysmus zu entschlüsseln, der den großen Kontinent Aladiss zerstörte und die Alchemie in Verruf brachte.

What do you think?