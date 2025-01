Call of Duty: Black Ops 6 x Squid Game – Ein Event, das sich gewaschen hat

Der Premium-Battle-Pass ist kostenpflichtig, aber die versprochenen Belohnungen dürften jeden Fan ins Grübeln bringen. Das Event startet am 3. Januar und läuft bis zum 24. Januar – also genügend Zeit, um sich durch die Modi zu kämpfen und die besten Belohnungen abzugreifen.

Activision hebt den Crossover-Wahnsinn auf ein neues Level: Das kommende Squid Game-Event in Call of Duty: Black Ops 6 verspricht , Multiplayer-Schlachten mit einer Prise südkoreanischen Thrillers zu würzen. Dabei dürfen Spieler sich auf brandneue Modi, exklusive Operator-Bundles und einen Premium-Battle-Pass freuen, der keine Wünsche offenlässt.

