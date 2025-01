PS5 Pro – Fehlende Laufwerke sind auch im neuen Jahr ein Problem

Zuvor hieß es aus dem Handel, die Spieler müssten sich bis ins neue Jahr gedulden . Inzwischen ist daraus März geworden, eine unzumutbare Situation, zumal Sony „versprochen“ hatte, dass es genügend Laufwerke geben würde. Inzwischen sind einige User so verzweifelt, dass sie sich zusätzlich eine PS5 Slim kaufen , dort das Laufwerk ausbauen und die Konsole ausgeschlachtet weiterverkaufen. Das treibt natürlich auch die Verkaufszahlen in die Höhe.

Warum Sony die Laufwerke nur in homöopathischen Dosen produziert, bleibt ein Rätsel. Das Unternehmen hat bisher keine Stellungnahme dazu abgegeben, was angesichts der Entschuldigungen für den ursprünglichen PS5-Mangel umso seltsamer erscheint. Spieler fühlen sich im Stich gelassen und fragen sich, warum ein solch wichtiger Bestandteil des PS5-Ökosystems so stiefmütterlich behandelt wird.

Die PS5 Pro ist nun schon zwei Monate auf dem Markt und der aktuelle Mangel an Laufwerken für die Konsole frustriert nach wie vor viele Spieler. Während die PS5 Slim-Variante in der Standardausführung mit Laufwerk geliefert wird, bleibt PS5-Pro-Nutzern oft nur das Nachsehen, wenn sie versuchen, das Add-on zu erwerben.

