PS5 Pro Besitzer verzweifeln und kaufen PS5 Slim zusätzlich, um an das Disc-Laufwerk zu kommen

Klingt absurd? Ist es auch! Aber es ist das einzige Schlupfloch, das derzeit noch bleibt. Denn nach Aussagen verschiedener Händler wird es das PS5 Disc-Laufwerk einzeln nicht vor Anfang 2025 geben. Die schlichte Tatsache ist, es sind theoretisch genügend Laufwerke im Umlauf, halt nur in der PS5 Disc Edition verbaut. Für viele bleibt also nur die Lösung, die PS5 Slim samt Laufwerk zu kaufen und den Rest der Konsole – nun quasi entkernt und um das Laufwerk erleichtert – weiterzuverkaufen. Solche Angebote häufen sich derzeit auf Wiederverkaufsplattformen wie Kleinanzeigen.

In der Not wird man erfinderisch. Es ist eine skurrile Situation, in der sich viele Besitzer der PS5 Pro derzeit wiederfinden. Sie sind bereit, für die leistungsstarke Konsole tief in die Tasche zu greifen, doch ein entscheidendes Detail trübt das Vergnügen: Sony kann das versprochene separate Laufwerk nicht liefern. Um den PS5 Pro-Spielspaß zu vervollständigen, greifen einige verzweifelte User nun zusätzlich zur PS5 Slim Disc Edition – nur um das dort verbaute Laufwerk auszubauen und in die PS5 Pro zu transplantieren.

