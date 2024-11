Stellar Blade verliert PS5-Exlusivität und erscheint für PC

Shift Up, der Entwickler des gefeierten Actionspiels Stellar Blade, hat offiziell bestätigt, dass das Spiel im Jahr 2025 auch auf den PC erscheinen wird. Seit seiner Veröffentlichung als PlayStation 5-Exklusivtitel hat das Spiel viele Fans gewonnen, und laut ShiftUp sollen es noch viel mehr werden.

Die Entscheidung zur Portierung begründet Shift Up unter anderem mit dem anhaltenden Wachstum des PC-Marktes, insbesondere auf Plattformen wie Steam. In den jüngsten Finanzdokumenten wurde klar darauf hingewiesen, dass die Entwickler erwarten, dass die Verkaufszahlen der PC-Version die der PS5-Version übertreffen könnten. Ein wesentlicher Vergleichspunkt war dabei Black Myth: Wukong, ein weiteres AAA-Spiel, das auf Steam ein beeindruckendes Debüt hinlegte und sich großer Beliebtheit erfreut. „Angesichts der jüngsten Trends wie Steams wachsendem Anteil am AAA-Spielemarkt und dem weltweiten Kassenerfolg von Black Myth: Wukong erwarten wir auf dem PC mehr Erfolg als auf Konsolen“, so Shift Up.

Fokus auf PS5-Version bleibt vorerst

Bis zur Veröffentlichung auf dem PC bleibt Shift Up jedoch nicht untätig. Der Fokus liegt darauf, die bestehende PS5-Community mit neuen Inhalten und Updates bei Laune zu halten. Am 13. November wird ein Kollaborations-DLC mit Nier: Automata live gehen, was das Gameplay weiter aufwerten und die Langzeitbindung der Fans stärken soll. Neben dem DLC wird auch ein großes Update veröffentlicht, das unter anderem einen Fotomodus und verschiedene weitere Optimierungen bringt. Shift Up sieht diese zusätzlichen Inhalte als wesentlichen Teil ihrer Strategie, die Popularität von Stellar Blade bis zur PC-Erweiterung aufrechtzuerhalten. Zudem arbeitet ShiftUp an einem Nachfolger des Spiels und an Optimierungen der kürzlich veröffentlichten PS5 Pro-Version.

Mit diesen Plänen zeigt Shift Up, dass es sich voll und ganz der kontinuierlichen Entwicklung seiner IP verschrieben hat. Bleibt abzuwarten, ob die PC-Version tatsächlich die Erwartungen erfüllt und Stellar Blade eine neue Spielerbasis erobern kann.