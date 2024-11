Planet Coaster 2: Mit der PS5 Pro beginnt eine neue Ära der Spieleentwicklung

Die neue PS5 Pro hat bereits für hitzige Diskussionen gesorgt: Während viele Konsumenten den hohen Preis der Konsole kritisieren, sprechen einige Entwickler in der Branche von einer bahnbrechenden technischen Innovation. Besonders das KI-basierte Upscaling-System namens PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sorgt für Begeisterung – eine Funktion, die laut Simon Jordan von Frontier Developments, dem Studio hinter Planet Coaster 2, ein echter Gamechanger sein könnte.

KI-Technologie wird alles verändern

Simon Jordan, technischer Leiter bei Frontier, zeigte sich in einem Interview mit GamingBolt beeindruckt: „Sony hat es geschafft, eine echte Konsolenneuheit mit KI-gestütztem Upscaling zu schaffen. Wir erleben, wie sich die Spielelandschaft durch KI und spezialisierte Hardware verändert.“ Seine Euphorie für das Potenzial dieser Technologie ist spürbar. Er sieht PSSR als einen Schritt in Richtung einer neuen Ära der Konsoleninnovation, die nicht nur die Optik, sondern auch die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, verändern könnte.

Das KI-Upscaling der PS5 Pro könnte es Entwicklern ermöglichen, visuelle Details in Echtzeit zu verbessern, ohne dass die Rechenleistung dabei signifikant belastet wird. Laut Jordan bedeutet das konkret, dass Entwickler grafische Elemente in Spielen noch detaillierter und realistischer gestalten können, was eine immersivere Spielerfahrung für Gamer verspricht. „Die fortschrittliche GPU der PS5 Pro erlaubt es uns, wirklich an die Grenzen zu gehen und neue Maßstäbe in der Spielentwicklung zu setzen,“ erklärt er weiter. „Für Entwickler, die an der Schnittstelle zwischen Konsolen- und PC-Gaming arbeiten, ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.“

PSSR könnte zum Grundstein einer neuen Generation werden

Der Enthusiasmus der Entwickler ist spürbar, und die PS5 Pro könnte tatsächlich das Potenzial haben, neue Standards für Konsolenspiele zu setzen. Auch wenn die Anschaffungskosten für manche abschreckend wirken, könnte die Konsole mit Features wie PSSR den Grundstein für eine neue Generation von Spielen legen, die nicht nur besser aussehen, sondern auch technisch eindrucksvoll sind.

Im eigenen Projekt – Planet Coaster 2 – sind diese Verbesserungen bisher jedoch kaum zu spüren. Der Themepark-Builder läuft dadurch etwas flüssiger, bietet konstante 4K-Auflösung bei einer höheren Framerate und Objekte und Strukturen etc. können etwas schneller gezeichnet werden. Einige Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review zu Planet Coaster 2.