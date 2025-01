Carmen Sandiego – Das neue Abenteuer der Rätsel-Diebin hat einen Releasetermin

Zum ersten Mal in der 40-jährigen Seriengeschichte steuert ihr dabei Carmen Sandiego selbst. Die Meisterdiebin setzt ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt ein, um wertvolle Kunstgegenstände und Ähnliches davor zu bewahren, von anderen Dieben entwendet zu werden. Das neue Abenteuer führt sie dabei neben Städten wie Tokyo oder Rio de Janeiro auch nach Berlin. Schon eine Folge der Netflix-Serie spielte in München.

Carmen Sandiego, die scharlachrote Superdiebin, ist zurück! Setz dir Carmens charakteristischen roten Hut auf und schlüpfe in die Rolle der selbsternannten Vigilantin, um in die Welt der Spionage einzutauchen, modernste Geräte zu nutzen und schließlich V.I..L.E zu überführen. Neulinge und erfahrene Detektive sind eingeladen, ihre Fähigkeiten als Detektive unter Beweis zu stellen, sei es in der erzählerischen Hauptkampagne oder im klassischen Modus „Die A.C.M.E.-Dateien“.

Im September 2024 kündigte Gameloft ein neues Spiel aus dem „ Carmen Sandiego „-Franchise an. Dieses basiert auf der Netflix-Serie, die zwischen 2019 und 2021 ausgestrahlt wurde und soll zum 40. Jubiläum der ganz in Rot gekleideten Meisterdiebin 2025 erscheinen. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt das finale Release-Datum bekannt gegeben.

