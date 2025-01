PlayStation Portal, DualSense Edge & Co. – Die neue Midnight Black Collection in Schwarz

Die Midnight Black Collection, die zuvor in einem Leak auftauchte , ergänzt die bereits erhältlichen schwarzen PS5-Zubehörteile wie den DualSense Wireless Controller und die PS5-Konsolenabdeckungen. Das Design beeindruckt mit einem tiefen Schwarzton und eleganten Details an Tasten und Akzenten, darunter das PlayStation-Logo. Zusätzlich sind Zubehörteile wie das Ladeetui der Pulse Explore-Ohrhörer oder die Tragetasche für den DualSense Edge-Controller perfekt auf das edle Design abgestimmt.

