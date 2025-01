Preissturz beim DualSense Edge – Sony senkt Kosten für Premium-Controller deutlich

Die Preissenkung dürfte vor allem bei Hardcore-Gamern für Begeisterung sorgen, da der DualSense Edge nicht nur eine willkommene Ergänzung für diese Zielgruppe ist, sondern sich auch als besonders langlebig etabliert hat. Mit dem neuen Preis von 219,99 EUR rückt der Controller näher an die Konkurrenz heran, die in einem ähnlichen Preissegment angesiedelt ist.

Die neue Midnight Black-Version bringt ein edles, minimalistisches Design ins Spiel und spricht vor allem jene an, die es gerne schlicht und elegant mögen. Während die Standard-Version weiterhin in der klassischen DualSense-Optik glänzt, setzt die schwarze Variante auf dezente Coolness, die perfekt zur PS5 in Midnight Black passt.

