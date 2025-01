SEGA und Ryu Ga Gotoku Studios kündigen Like a Dragon Direct an

Der Titel erscheint am 21. Februar 2025 und verspricht ein modernes Piratenabenteuer mit Goro Majima in der Hauptrolle. Nach einem mysteriösen Schiffsunglück wacht Majima auf einer einsamen Insel auf – ohne Erinnerungen, aber mit einem Ziel: Seine Identität zurückzuerlangen. Unterstützt von Noah, einem Jungen, der ihn rettete, begibt sich Majima auf eine gefährliche Reise über Land und Meer. Dabei geraten die beiden zwischen verfeindete Piraten, Halsabschneider und die Jagd nach einem mythischen Schatz.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studios (RGG) haben das nächste Like a Dragon Direct für den 9. Januar 2025 angekündigt. Der Livestream startet um 18:00 Uhr MESZ auf YouTube und bietet spannende Updates sowie erste Einblicke in das kommende Action-Adventure Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai

