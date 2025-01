Kingdom Come: Deliverance 2 – Downloadgröße & Pre-Load des Mittelalter-RPGs auf PS5 bekannt

Mit Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 4. Februar 2025 die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Mittelalter-RPGs von den Warhorse Studios für PS5, den PC und die Xbox Series X/S. Dank einem Post auf X wissen wir schon jetzt, wie umfangreich die Downloadgröße ausfallen wird. Kingdom Come 2 bricht dabei zwar keine Rekorde, der ein oder andere wird trotzdem Platz auf der Festplatte machen müssen.

Kingdom Come: Deliverance 2 Downloadgröße auf PS5

Der in der Regel bestens informierte X-Account @PlayStationSize hat in einem neuen Post spannende Infos zu Kingdom Come: Deliverance 2 geteilt. Demnach liegt die Downloadgröße des Rollenspiels bei knapp unter 84 GB. Genau 83.981 GB an Daten werden auf die Festplatte gesaugt. Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese Zahl durch etwaige Patches noch anwächst. Zum Vergleich: Beim ersten Teil lag die Downloadgröße noch bei „nur“ etwa 22 GB.

🚨 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘥𝘰𝘮 𝘊𝘰𝘮𝘦: 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘐𝘐



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 83.981 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.010.000



– 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 ($69.99)

Pre-Load : February 2

Release : February 4#PS5 pic.twitter.com/YrWqhMCSRu — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 6, 2025

Passend dazu verrät der Account auch, ab wann der Titel heruntergeladen werden kann. Vorbesteller können den Download demnach am 2. Februar 2025 starten, sodass dem Release zwei Tage später nichts mehr im Weg stehen sollte.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist eine waschechte Fortsetzung des Rollenspiels aus dem Jahr 2018. Der Titel setzt nach den Geschehnissen des Vorgängers ein und erzählt die Geschichte rund um den Schmiedesohn Heinrich im mittelalterlichen Böhmen. Die Reihe zeichnet sich durch einen sehr realistischen Ansatz aus. Heinrich ist kein übermächtiger Superkrieger und auf Fantasy-Elemente wie Magie oder Fabelwesen wird komplett verzichtet.

Der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 ist gewissermaßen auch der Auftakt in einen mit starken Releases vollgepackten Februar. Neben dem Mittelalter-RPG erwarten uns im selben Monat etwa auch noch Assassin’s Creed Shadows, Civilization 7, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Monster Hunter Wilds.

Freut ihr euch auf Kingdom Come: Deliverance 2? Welche Spiele landen im Februar 2025 auf eurer Festplatte?