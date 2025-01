Das 30th Anniversary Design für die PS5 verschwinden bald – aber es gibt Hoffnung

Sony hat angekündigt, dass die populären Konsolendesigns der PS1, PS2, PS3 und PS4, die zur Feier des 30. Jubiläums der PlayStation auf PS5 eingeführt wurden, ab morgen nicht mehr verfügbar sein werden. Doch Fans müssen nicht in Panik verfallen: Diese Designs werden nicht für immer verschwinden, sondern sollen in den kommenden Monaten wieder zurückkehren. Sony erklärte auf X, dass sie aufgrund der „fantastischen Resonanz“ der Community an diesen Designs arbeiten, um sie bald erneut anzubieten.

Hype um Nostalgie ausgebrochen

Der Hype um die klassischen Designs ist verständlich – sie bringen Nostalgie pur auf die moderne PlayStation. Seit dem 2. Dezember 2024 können PS5-Besitzer ihre Konsole mit klassischen Startsequenzen und Sounds aus der PS1-Zeit ausstatten und sogar den Startbildschirm so ändern, dass er dem Look und Feel der PS2, PS3 oder PS4 ähnelt. Diese Designs waren nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern auch eine aufregende Möglichkeit für Fans, ihre PlayStation neu zu erleben. Nicht wenige hätten dafür sogar bezahlt.

Die Frage, die sich viele stellen, ist jedoch: Warum muss Sony diese Designs wirklich wieder entfernen? Im Netz formierte sich ein regelrechter Aufstand für den Erhalt der Themes. Es gibt keine wirkliche Erklärung, warum sie nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein dürfen. Hätte man nicht einfach die Möglichkeit bestehen lassen können, diese Designs dauerhaft zu nutzen? Schließlich scheinen sie gut in das Einstellungsmenü der PS5 zu passen, ohne große technische Hürden zu verursachen. Doch Sony hat in einem Folgebeitrag klargestellt, dass es keine weiteren speziellen Designs zum 30. Jubiläum der PlayStation geben wird. Sie bleiben jedoch „aufgeregt“, weiterhin die alte PlayStation-Hardware zu feiern.

Fans können nur hoffen

Es bleibt abzuwarten, was Sony in den kommenden Monaten genau planen wird. Fans hoffen natürlich, dass die Rückkehr der Designs nicht nur eine vorübergehende Maßnahme ist, sondern sie als Teil der langfristigen PS5-Erfahrung erhalten bleibt. Vielleicht gibt es sogar weitere nostalgische Überraschungen, die das Unternehmen in der Zukunft bereithält.

In der Zwischenzeit bleibt den PS5-Nutzern nur, die letzten Stunden zu genießen, um die Designs in ihrer vollen Pracht zu erleben, bevor sie wieder verschwinden. Doch wie Sony versichert, ist das Ende der Designs nur vorübergehend – eine gute Nachricht für alle, die die klassischen PS-Konsolen lieben und in die Vergangenheit eintauchen möchten.