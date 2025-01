MultiVersus: Das Ende droht nach Season 5 – Ist es wirklich schon vorbei?

Für viele Spieler, die MultiVersus in der ersten Open Beta oder während der ersten Saisons liebten, fühlt sich diese Aussicht wie ein bitterer Abschied an. Ob das Spiel seine Wunden heilen kann, wird sich bald zeigen – aber die Zeit drängt.

Die Rückkehr von MultiVersus mit einer ersten Season, die neue Charaktere wie Samurai Jack und Raven brachte, gab den Spielern Hoffnung. Doch auch in dieser Phase blieb die Kommunikation schwach und neue Inhalte ließen auf sich warten. Der Hype verflog wieder, und mit ihm die einst so helle Zukunft des Spiels. Jetzt, mit der fünften Season in Aussicht, steht MultiVersus erneut an einem entscheidenden Punkt.

Laut einem Insider könnte die fünfte Season von MultiVersus die letzte sein – und das hängt maßgeblich vom Erfolg der Season ab. Anfangs als gefeiertes Erfolgsprojekt gestartet, hat MultiVersus in den letzten Jahren eine turbulente Reise hinter sich. Bereits 2022, als das Spiel in die Open Beta ging, war der Andrang riesig. Die Spieler waren begeistert und die Aussichten auf eine glänzende Zukunft schienen vielversprechend. Doch dann kam die Ernüchterung.

