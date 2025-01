Kehrt Resistance zurück? Sony heizt Gerüchte mit Update zur Shooter-Serie an

Insomniac Games, das ursprüngliche Studio hinter Resistance, ist derzeit mit Marvel’s Wolverine beschäftigt, das voraussichtlich 2026 erscheinen soll. Die Chancen stehen also gut, dass Sony das Resistance-Remaster extern in Auftrag gibt.

Während Microsoft mit Call of Duty ein Shooter-Monopol aufbaut, fehlt Sony eine hauseigene Alternative. Killzone ist tot , SOCOM ist Geschichte – Resistance wäre also eine strategisch kluge Wiederbelebung, um im FPS-Markt mitzumischen.

Die Resistance-Trilogie, bestehend aus Resistance: Fall of Man (2006), Resistance 2 (2008) und Resistance 3 (2011), war einst eines von Sonys Vorzeige-Shootern für die PlayStation 3. Besonders der erste Teil erlangte Kultstatus und wurde für sein düsteres Setting und seine spannende Alternative-Weltkriegsgeschichte gefeiert. Danach folgten Ableger für PSP und PS Vita – bevor das Franchise schließlich in Vergessenheit geriet.

Schon seit Längerem kursieren Gerüchte, dass Sony einige seiner klassischen IPs wiederbeleben will. Nun könnte die Erneuerung der Marke Resistance genau in diese Strategie passen – und Fans der Serie Hoffnung geben.

Eine neue Entdeckung sorgt für Aufsehen: Sony hat die Markenrechte an der Resistance-Reihe in Europa erneuert. Ein harmloser Verwaltungsakt oder doch ein Hinweis auf ein bevorstehendes Remaster? Nach den letzten Fehlschläge wäre ein Rückkehr zu älteren IPs jedenfalls nicht ganz abwegig.

