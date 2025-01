GTA 6 – Der Traum von 60fps? Das sagt ein Rockstar Games-Animator

Die Vorfreude auf „GTA 6“ könnte kaum größer sein. Fans warten gespannt auf den nächsten Teil der legendären Reihe, doch angesichts der langen Entwicklungszeit und der Tatsache, dass noch kein konkreter Veröffentlichungstermin festgelegt wurde, ist die Frage nach der technischen Umsetzung des Spiels genauso brisant. Besonders die Leistung auf Konsolen ist ein heißes Thema – und ein ehemaliger Rockstar-Animator heizt die Diskussion an.

Liefert GTA 6 die 60fps?

Mike York, der bei Rockstar Games an Spielen wie „Red Dead Redemption 2“ und „GTA 5“ mitgearbeitet hat, äußerte im Kiwi Talkz-Podcast Zweifel daran, dass „GTA 6“ bei der Veröffentlichung auf der PS5 eine stabile Framerate von 60 Bildern pro Sekunde erreichen wird. Im Gespräch erklärte York, dass er mit 30 fps als festen Wert rechne – und zwar ohne Schwankungen. „Ich glaube nicht, dass sie 60 fps schaffen werden“, so York. „Ich denke, sie werden auf 30 fps abzielen, und zwar auf feste 30 fps, was bedeutet, dass es nie darunter fällt.“

Ein solches Szenario wäre nicht völlig abwegig. Schließlich war das letzte große Rockstar-Spiel „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2018 auf der PS4 eine technische Meisterleistung, die selbst Jahre nach dem Release auf der PS5 Pro noch immer nicht mit 60 fps spielbar ist. Das zeigt, wie anspruchsvoll die Spiele von Rockstar sind – und warum eine höhere Framerate auf den Konsolen der aktuellen Generation eine Herausforderung darstellen könnte.

Vielleicht auf dem PC

York vermutet, dass erst die PC-Version des Spiels – mit besseren und ständig verbesserten Grafikkarten – eine Framerate von 60 fps bieten könnte. Für die Konsolenversionen bleibt seiner Einschätzung nach eher die 30-fps-Option als realistisch. Besonders auf der PS5 wird die Leistung durch die Hardwaregrenzen der Konsole begrenzt, die trotz beeindruckender Spezifikationen nicht die nötige Leistung für eine stabile 60 fps-Rate in einem offenen Weltspiel wie „GTA 6“ liefern könnte.

Interessant wird die Diskussion darüber, wie die Framerate im Endprodukt angepasst werden könnte. York spricht von der Möglichkeit eines Upscalings, bei dem KI-Technologie zum Einsatz kommt, um die Bildrate zu optimieren. Diese Technik könnte die visuelle Qualität steigern und dabei helfen, die 60 fps zu erreichen, ohne die PS5 übermäßig zu belasten. Das gilt dann aber wohl nur für die PS5 Pro. Aber auch hier bleibt die Frage, ob das für die erste Veröffentlichung von „GTA 6“ realistisch ist – oder ob es eine spätere Optimierung erfordert.

Auch mit 30fps ein tolles Erlebnis

Die Frage, ob 30 fps bei einem Spiel wie „GTA 6“ akzeptabel sind, bleibt nicht nur eine technische, sondern auch eine persönliche. Für viele Spieler mag die 60-fps-Grenze mittlerweile zum Standard gehören, besonders in Action-Spielen. Doch für andere, die die immersiven Welten von Rockstar schätzen, könnten 30 fps durchaus ausreichen – zumindest, wenn die allgemeine Spielerfahrung stimmt. Es stellt sich also die Frage, ob eine solch hohe Bildrate ein Dealbreaker ist oder ob Spieler lieber geduldig auf Optimierungen warten, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu erleben.

„GTA 6“ wird sicherlich ein Meisterwerk werden – und die Technik wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ob es jedoch auf allen Plattformen von Anfang an mit 60 fps läuft, bleibt abzuwarten. Die Zukunft wird es zeigen, aber bis dahin bleibt die Hoffnung auf eine perfekte Umsetzung – irgendwann.