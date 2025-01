Overwatch 2 Spotlight – Ein Blick in die Zukunft des PvP-Gameplays

Überraschung, Überraschung: Overwatch 2 hat mal wieder einen Auftritt im fast vergessenen Live-Service-Dschungel. Und diesmal geht es nicht nur um kleine Updates, sondern um umfassende Änderungen am PvP-Gameplay, die das Spiel auf das nächste Level katapultieren könnten. Markiert euch den 12. Februar im Kalender – dieser Tag wird ein Highlight für alle Helden-Fans!

Worum geht es?

Blizzard kündigt an, dass sie im Rahmen des neuen Livestream-Events Overwatch 2 Spotlight die wohl größten Änderungen an Overwatch 2 seit Langem präsentieren werden. Aber Moment, es wird noch besser. Dies ist nicht einfach nur ein Entwicklertalk, sondern ein Event, das euch einen exklusiven Blick auf zukünftige Inhalte gewährt – neue Helden, Karten und jede Menge spannender Updates, die ab Februar nach und nach eingeführt werden.

Am 12. Februar um 20:00 Uhr geht’s los. Auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen von Blizzard wird nicht nur das neue Gameplay vorgestellt, sondern auch ein Vorgeschmack auf das kommen, was die Spieler in den kommenden Monaten erwarten dürfen. Und als ob das nicht schon genug wäre, wurden Dutzende beliebte Content Creators eingeladen, um das neue Gameplay live zu streamen und ihre Eindrücke zu teilen. Ihr könnt also sehen, wie die Influencer das neue Overwatch 2 erleben – vielleicht ja mit dem ein oder anderen „Wow“-Moment!

Doch es gibt noch einen weiteren Grund, sich den Livestream nicht entgehen zu lassen. Wenn ihr mindestens eine Stunde lang die Streams der teilnehmenden Content Creators verfolgt, habt ihr die Chance, den exklusiven legendären Skin „Cyber-DJ“ für Lúcio zu ergattern. Wie geht das? Ganz einfach: Verbindet eure Twitch- oder YouTube-Konten mit eurem Battle.net-Account, folgt den Streams und genießt das Spektakel.

Ein neues Jahr für Overwatch 2

Der 12. Februar wird also nicht nur ein Datum, das in den Kalendern der Overwatch 2-Fans rot markiert wird, sondern ein echter Meilenstein. Welche neuen Helden und Karten kommen? Wie wird sich das PvP-Gameplay verändern? All das erfahrt ihr live! Also schnappt euch euren Lieblingssnack und seid dabei, wenn Overwatch 2 ins nächste Kapitel aufbricht.