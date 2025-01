Roadcraft – Das ultimative Schwermaschinen-Abenteuer: Bauen, Reparieren und Überleben

Saber Interactive hat sich über die Jahre einen Namen in der Welt der Simulationsspiele gemacht, insbesondere durch Titel wie SnowRunner , MudRunner und Teardown. Roadcraft verspricht, diese Tradition fortzusetzen und Fans erneut in die Welt der schweren Maschinen und des Baus zu entführen. Weitere Informationen zu Roadcraft sowie regelmäßige Updates finden Interessierte auf Simulation Daily.

Das Herzstück des Spiels wird die Flotte aus Schwerlastfahrzeugen sein. Diese werden nicht nur zur Beseitigung von Trümmern eingesetzt, sondern auch für die Reaktivierung stillgelegter Fabriken und die Durchführung von Reparaturen an wichtigen Infrastrukturen. Diese Kombination aus Aufbau- und Simulationsspiel wird den Spielern eine Vielzahl an Aufgaben und Herausforderungen bieten, bei denen taktisches Denken genauso gefragt ist wie der Umgang mit den mächtigen Maschinen.

In Roadcraft schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Wiederaufbauers, der nach katastrophalen Naturereignissen wie Überschwemmungen und Sandstürmen in die betroffenen Gebiete zurückkehrt, um diese von Grund auf neu zu gestalten. An vorderster Front kämpfen sie nicht nur mit den Trümmern, sondern auch mit der Herausforderung, zerstörte Infrastruktur wiederaufzubauen. Ihr Ziel: Straßen, Brücken und Fabriken wieder instand setzen, um die lokale Wirtschaft und Industrie zu revitalisieren.

Focus Entertainment und Saber Interactive haben heute spannende Details zu ihrem kommenden Schwermaschinensimulationstitel Roadcraft enthüllt. Das Spiel, das am 20. Mai 2025 erscheinen wird, verspricht Fans der Bausimulation und Offroad-Abenteuer ein intensives Erlebnis. Im neuesten Gameplay-Überblickstrailer wird deutlich, was Spieler von dieser aufregenden Neuerscheinung erwarten können.

