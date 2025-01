Xbox in Zahlen: Microsofts Gaming-Sparte weiter im Sinkflug

Die Zahlen zeigen, dass Microsofts Fokus zunehmend auf Software und Diensten liegt, während die Konsolenhardware weiter an Bedeutung verliert. CEO Satya Nadella betonte, dass man das Geschäft profitabler machen wolle, vor allem durch margenstarke Inhalte und Plattformdienste. Die Zukunft der Xbox liegt für Microsoft wie geplant in der Plattform und nicht als Standalone-Hardware.

Trotz der rückläufigen Hardwareverkäufe gab es Erfolgsmeldungen: „Call of Duty: Black Ops 6“ erzielte ein rekordverdächtiges Startquartal, und „ Indiana Jones and the Great Circle “ zog seit Dezember über vier Millionen Spieler an. Auch Xbox Cloud Gaming verzeichnete ein Rekordquartal mit 140 Millionen gestreamten Stunden.

Mit der Übernahme von Activision Blizzard im Oktober 2023 sicherte sich Microsoft einige der größten Gaming-Franchises der Welt, darunter „Call of Duty“, „Diablo“ und „World of Warcraft“. Der Vergleich mit den Vorjahresquartalen zeigt nun erstmals, wie sich diese Akquisition auf die Geschäftszahlen auswirkt.

