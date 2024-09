Die Zukunft der Tony Hawk’s Pro Skater-Serie: Ein Hoffnungsschimmer

Obwohl viele Fragen zur Zukunft von Tony Hawk’s Pro Skater damit weiterhin unbeantwortet sind, ist die Botschaft von Hawk klar: Die Leidenschaft für das Skateboarden und die Spiele wird fortbestehen. In einer Zeit, in der die Spieleindustrie ständig im Wandel ist, könnte die Rückkehr der Tony Hawk-Serie nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch neue Spieler anziehen und die Skateboard-Kultur weiter fördern.

Doch Tony Hawk hat in letzter Zeit einige optimistische Signale gesendet. In einem Gespräch Anfang September deutete er an, dass er „wieder mit Activision spreche“ und sie „an etwas arbeiten“, das „die Fans wirklich mögen“. Diese Andeutungen wecken die Hoffnung, dass es trotz der aktuellen Unsicherheiten einen Weg für die Serie gibt. Hawk ist nicht nur das Gesicht der Franchise, sondern auch ein leidenschaftlicher Verfechter des Skateboardens, und seine Einblicke sind für viele Fans von großer Bedeutung.

Die Sorge um die Zukunft dieser beliebten Franchise entstand, als Activision, das Unternehmen hinter den Spielen, die Entwicklung des Remakes aufgrund interner Umstrukturierungen stoppte. Vicarious Visions, das Studio, das für das sehr erfolgreiche Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 verantwortlich war, wurde mit Blizzard Entertainment fusioniert, was die Pläne für die Fortsetzung der Reihe infrage stellte. Viele Fans befürchteten, dass die Serie, die vor über 25 Jahren ihren Anfang nahm, nun endgültig in der Versenkung verschwinden könnte.

