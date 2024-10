DRAGON BALL: Sparking! ZERO startet in den Early Access, das sagen die Reviews

Ein Blick auf Metacritic zeigt, wie DRAGON BALL: Sparking! ZERO in den ersten Tests abschneidet. Noisy Pixel hebt hervor, dass das Spiel ein süchtig machendes Vergnügen ist, das auf Hochtouren läuft. Es wird als Traumspiel für Dragon Ball-Fans beschrieben, auch wenn der Story-Modus einige schlecht umgesetzte Neuauflagen bietet. Die Vielzahl an Was-wäre-wenn-Szenarien gleicht diesen Mangel jedoch aus, was zu einer Bewertung von 9 von 10 Punkten führt.

Mit großer Fruede kündigt Bandai Namco den Early Access für DRAGON BALL: Sparking! ZERO an, das ab sofort für Besitzer der Deluxe- und Ultimate-Editionen verfügbar ist. Zu diesem Anlass wird nicht nur das offizielle Opening-Video präsentiert, sondern auch die ersten Reviews geben Aufschluss darüber, ob sich der neueste Ableger der beliebten Franchise lohnt.

