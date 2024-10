Throne and Liberty: erfolgreicher Start des Amazon MMORPG mit 3 Millionen Spielern

Der weltweite Start des kostenlosen MMORPGs Throne and Liberty von NCSOFT und Amazon Games am 01. Oktober hat eine enorme Begeisterung unter den Spielern ausgelöst. Mit über 3 Millionen registrierten Spielern hat das Spiel innerhalb kürzester Zeit eine beeindruckende Anzahl von Fans gewinnen können.

Das zentrale Ziel des Spiels ist es, das Land Solisium zurückzuerobern, was die Spieler weltweit motiviert, ihre Abenteuer in dieser faszinierenden Welt zu beginnen. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Spieler bereits mehr als 24 Millionen Stunden in das Spiel investiert haben, davon über 11 Millionen Stunden, die auf der Streaming-Plattform Twitch mitverfolgt wurden. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark das Spiel von der Community angenommen wurde.

Christoph Hartmann, VP von Amazon Games, äußerte sich begeistert über den erfolgreichen Start: „Throne and Liberty Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, war ein riesiges gemeinsames Unterfangen unseres Teams und unserer Freunde bei NCSOFT, und wir freuen uns sehr, die Ergebnisse zu sehen, wenn Spieler dem Spiel beitreten.“ Hartmann deutete auch an, dass dies nur der Anfang sei und dass das Spiel kontinuierlich mit Updates erweitert werde. Zu den kommenden Inhalten gehört unter anderem die erste Burgbelagerung, die bald veröffentlicht werden soll und den Spielern eine neue Herausforderung bieten wird.

Throne and Liberty Roadmap

Für Throne and Liberty ist bereits eine umfassende Roadmap und ein kontinuierlicher Support geplant. Ein neues Meilensteinsystem bietet Spielern die Möglichkeit, sich nach einem festgelegten Zeitplan mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen, sobald serverweite Ziele erreicht werden. Dies fördert einen stetigen Fortschritt und stellt sicher, dass Inhalte im richtigen Tempo freigeschaltet werden.

In den neuen Gilden PvP-Events kämpfen Spieler um die Kontrolle in zwei Modi: Segensteine und Zerwürfnissteine. Im Modus Segensteine muss eine Gilde einen Stein erobern und verteidigen, um Boni wie Erfahrungspunkte und seltene Gegenstände zu erhalten. Im Modus Zerwürfnissteine erlangt die Gilde, die ihre Eroberungsanzeige füllt, zusätzliche Vorteile wie Bosskämpfe und Stat-Buffs.

Zusätzlich sorgen saisonale Events, wie das Halloween-Event im Oktober, für Abwechslung, indem exklusive Inhalte und Aktivitäten geboten werden. Bei der Burgbelagerung der Felswacht kämpfen Gilden in einem 45-minütigen Match um den Thron, während die Verteidiger alles tun, um ihre Position zu sichern.

Das ist nur ein Vorgeschmack auf dessen, was in Throne and Liberty erst noch kommt.