Off The Grid überraschend als Free-2-Play im Early Access gestartet

Der Battle-Royale-Third-Person-Shooter Off The Grid ist überraschend im kostenlosen Early Access für PS5, Xbox Series und PC verfügbar. Der Entwickler Gunzilla Games hat damit eine spannende Welt erschaffen, die von dem renommierten Regisseur Neill Blomkamp, bekannt aus dem Film District 9, gestaltet wurde. In dieser dunklen Cyberpunk-Umgebung wird das Spielerlebnis neu definiert.

Einzigartiges Battle Royale-Konzept

In Off The Grid treffen Spieler-gegen-Spieler (PvP) und Spieler-gegen-Umgebung (PvE) aufeinander, was zu einem einzigartigen und extremen Battle Royale führt. Drei globale Gaming-Unternehmen haben sich zusammengetan, um den ultimativen Adrenalinrausch für professionelle Gamer zu kreieren. Das Spiel entfaltet sich auf einer dystopischen Tropeninsel, die von Geschichten über Firmenkriege und Machtkämpfe geprägt ist. Diese facettenreiche Hintergrundgeschichte sorgt nicht nur für Spannung, sondern auch für tiefere Einblicke in die Spielwelt.

Das von Neill Blomkamp erdachte Konzept verspricht, neue Maßstäbe für das Genre zu setzen. Spieler können ab sofort in den Early Access eintauchen und die ersten Schauplätze, Waffen, Gliedmaßen und Spielmodi erkunden. Off The Grid kombiniert eine immersive narrative Kampagne auf Teardrop Island mit der Herausforderung, in einem Battle Royale zu überleben. Elite-Gamer sind eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen und die Herausforderungen der Insel zu meistern.

Cyperpunk-Tech der Zukunft

Ein zentrales Element des Spiels ist die Möglichkeit, den eigenen Charakter individuell zu gestalten. Spieler können dazu hochwertige Ausrüstung von der Insel bergen und ihre Charaktere mit austauschbaren kybernetischen Gliedmaßen ausstatten, die ihnen im Kampf einzigartige Fähigkeiten verleihen. Mit tödlichen Cybergliedmaßen und Hunderten von möglichen Waffenkombinationen ausgestattet, sind die Spieler bereit, die Spitze der Rangliste zu erklimmen und sich gegen ihre Gegner durchzusetzen.

Off The Grid verspricht damit ein fesselndes Spielerlebnis in einer einzigartigen Cyberpunk-Welt, in der intensive Kämpfen, strategische Entscheidungen und eine packende Erzählung aufeinanderprallen.

Off the Grid kann ab sofort im PlayStation Store heruntergeladen werden, ist allerdings PlayStation Plus-Usern vorbehalten.