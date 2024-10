Until Dawn startet auf PS5 noch schlechter als Concord – Bericht

Während Sony eigentlich als Garant für Blockbuster-Releases gilt, möchte es in diesem Jahr nicht so recht klappen. Until Dawn scheint nun das nächste Beispiel in einer ganzen Reihe von Flops zu werden, die Sony inzwischen gefühlt am laufenden Band produziert.

Nach den bereits enttäuschenden Zahlen auf Steam performt das Horror-Remake von Ballistic Moon auf der PS5 ähnlich katastrophal. Und wenn ich katastrophal sage, dann deshalb, weil es sich laut Berichten sogar hinter Concord einreiht. Und das hat schon was zu bedeuten. Die Veröffentlichung von Until Dawn auf PS5 scheint sich damit zu einem weiteren besorgniserregenden Kapitel in der PlayStation-Geschichte zu entwickeln.

Weniger Spieler als bei Concord

Mit einem Debüt, das 28,6 % weniger Spieler anzieht als das von Concord, einem Spiel, das Sony nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung aus den digitalen Stores entfernte, zeigt sich, wie enttäuschend die Performance des Horrorspiels bisher ist. Das Remake von Until Dawn schlägt sich sogar so schlecht, dass es die Erwartungen an einen Titel, der ursprünglich auf der PS4 gut ankam, deutlich unterbietet.

Laut einer Analyse von True Trophies, die auf einer Gameplay-Datenstichprobe von über 3,1 Millionen aktiven PSN-Konten basiert, hatte Until Dawn bei seiner Veröffentlichung auf PS5 schockierende 98,5 % weniger Spieler im Vergleich zu The Last of Us Part 2 Remastered, dem bisher erfolgreichsten Singleplayer-PS5-Spiel des Jahres 2024. Mögliche Gründe für diesen Absturz sieht man ebenfalls. Während das Upgrade für The Last of Us Part 2 nur 9,99 Euro kostet, wird Until Dawn als vollpreisiges AAA-Spiel angeboten, was möglicherweise die Käuferzahlen weiter beeinträchtigt. Doch die Kritik ist alles andere als neu und war schon vor der Veröffentlichung überall zu hören. Nur offenbar nicht bei Sony.

Wird Until Dawn für Silent Hill 2 geopfert?

Ein entscheidender Faktor für den Mangel an Interesse an Until Dawn könnte die unzureichende Werbung von Sony sein. Trotz der hohen Erwartungen, die an ein Remake eines so beliebten Originals geknüpft sind, wurde das Spiel mit nur wenigen Trailern beworben. Dies lässt vermuten, dass Sony vielleicht darauf vertraut hat, dass die Nostalgie und die Bekanntheit des Originals ausreichen würden, um das Interesse der Spieler zu wecken. Diese Annahme könnte sich am Ende jedoch als Fehleinschätzung herausgestellt haben.

Ein weiterer möglicher Grund für das schwache Debüt könnte Sonys Exklusivvertrag mit Konami für die Veröffentlichung von Silent Hill 2 sein, das am heutigen Dienstag und somit recht zeitnah erschienen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Aufmerksamkeit der Spieler von Until Dawn durch diesen großen Titel abgelenkt wurde. Silent Hill 2 genießt jedenfalls das deutlich größere Interesse in diesen Tagen.

Es wäre anzumerken, dass es noch keine offiziellen Verkaufszahlen zu Until Dawn gibt, das Gesamtbild spricht allerdings für sich und lässt wenig Zweifel daran aufkommen, dass hier der nächste Rohrkrepierer einfach mal so auf den Markt geworfen wurde. Glückwunsch! Eine gute Sache hat es allerdings: je schlechter die Performance, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Until Dawn bald bei PlayStation Plus zu sehen.