Diablo IV: Vessel of Hatred – Launch-Stream mit ‚TheHeigou‘ ab 19 Uhr

Ab sofort ist Diablo IV: Vessel of Hatred erhältlich, die lang erwartete Erweiterung, mit der Spieler die gefährlichen Dschungel von Nahantu erkunden und die Geschichte von Diablo IV fortsetzen können, um Mephistos Rückkehr nach Sanktuario zu verhindern.

Passend zum Release veranstalten wir zusammen mit mir – ‚TheHeigou‘ – einen Launch-Stream, in dem ihr einen Blick auf Diablo IV: Vessel of Hatred werfen könnt. Die Erweiterung setzt dort an, wo die Kampagne von Diablo IV endete. Eure Suche nach Neyrelle führt euch tief in den Dschungel von Nahantu, wo ihr versuchen müsst, Mephistos böse Pläne aufzudecken und seiner Verderbtheit ein Ende zu bereiten. Doch seid gewarnt! Im höllischen Dschungel warten grausame neue Feinde auf euch, die euren Untergang planen.

Bevor Ihr euch also zum Kauf entschließt, ist dies die ideale Gelegenheit, euch einen unterhaltsamen Abend lang selbst ein Bild von Diablo IV: Vessel of Hatred zu machen. Vielleicht hat Blizzard bis dahin auch die Lizenzprobleme gelöst, die einige Spieler am Start hindern.