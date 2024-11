Dynasty Warriors: Origins – Spielbare PS5 Pro Demo liefert Einblicke in die epischen Schlachten

Am 22. November dürfen sich Dynasty Warriors-Fans auf einen besonderen Leckerbissen freuen: Koei Tecmo und Omega Force veröffentlichen eine Demo für das kommende „Dynasty Warriors: Origins“. In dieser Demo können Spieler die Schlacht am Sishui-Tor erleben, ein spektakuläres Gefecht, das bereits auf der Tokyo Game Show zu sehen war – doch mit einem entscheidenden Unterschied: Die Demo wurde überarbeitet, um eine noch umfangreichere und herausforderndere Erfahrung zu bieten.

Ein großes Highlight ist das Fehlen eines Zeitlimits. Während die Tokyo Game Show-Demo auf ein schnelles Durchspielen abzielte, können Spieler nun in aller Ruhe in die taktischen Kämpfe eintauchen, ohne sich um die Uhr sorgen zu müssen. Die Schlacht am Sishui-Tor ist mehr als nur ein hektisches Schlachten von Feinden – sie fordert von den Spielern strategisches Denken und präzise Aktionen.

Umfangreiche Waffenauswahl wird geboten

In der Demo stehen vier verschiedene Waffentypen zur Auswahl: Schwert, Guandao, Pudao und Räder. Jeder dieser Waffentypen bringt eine einzigartige Spielweise und Taktik mit sich, was das Spiel besonders abwechslungsreich macht. Doch damit nicht genug – die Spieler können ihre Ausrüstung mit Künsten, Edelsteinen und Accessoires anpassen, um ihre Helden für die bevorstehenden Schlachten zu stärken.

Wer sich nun denkt, die Schlacht sei zu einfach, sollte sich nicht täuschen lassen. Der legendäre Kriegsheld Lu Bu ist ebenfalls auf dem Schlachtfeld präsent und stellt sich den Spielern als besonders harte Herausforderung. Glücklicherweise kann man in dieser Demo den Schwierigkeitsgrad selbst wählen, sodass sowohl Anfänger als auch erfahrene Actionspiel-Veteranen auf ihre Kosten kommen.

PS5 Pro Support in der Demo enthalten

Zusätzlich zur Demo dürfen sich PS5 Pro-Nutzer über eine speziell angepasste Version freuen, die die Leistungsfähigkeit der Konsole nutzt, um noch beeindruckendere Grafiken und flüssigere Spielmechaniken zu bieten. Mit dem Demo-Start beginnen auch die Vorbestellungen für das Spiel. Wer sich das Spiel im Voraus sichert, erhält das exklusive „Nameless Warrior Garb“-Kollaborationskostüm aus dem düsteren Three Kingdoms-Action-RPG „Wo Long: Fallen Dynasty“ – ein Bonus, den man nicht verpassen sollte.

Für Interessierte, die noch mehr über „Dynasty Warriors: Origins“ erfahren wollen, gibt es ein neues Video, das die wichtigsten Gameplay-Features vorstellt. Hier gibt es nicht nur Einblicke in die Demo-Schlacht, sondern auch in die Story-, Erkundungs- und Wachstumsaspekte des Vollspiels. „Dynasty Warriors: Origins“ erscheint schließlich am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.