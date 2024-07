Dynasty Warriors: Origins – Erste Details zur Story enthüllt

Als Spieler stützt man sich in diese epischen Schlachten, in denen sie allein gegen Tausende Feinde antreten und ihr eigenes Schicksal inmitten der Wirren der Drei Reiche schmieden. „Dynasty Warriors: Origins“ bietet damit eine einzigartige Mischung aus historischer Genauigkeit und atemberaubender Action, wenn der Titel 2025 erscheint. Das wird nicht nur für Fans von „Romance of the Three Kingdoms“ und „Dynasty Warriors“ interessant, sondern auch für Neueinsteiger ein fesselndes Erlebnis.

Die Story setzt auf eine neue, tiefgründige Interpretation der klassischen Drei-Königreiche-Geschichte. Ein Jahr vor dem Aufstand der Gelben Turbane, am Beginn einer Ära großer Umwälzungen, erwacht ein namenloser Krieger aus der Amnesie in einem von Hunger geplagten Dorf. Sein Gedächtnisverlust lässt ihn zu einem leeren Blatt werden, auf dem die Geschichte der Drei Reiche neu geschrieben wird.

Koei Tecmo hat die ersten Details zur Story in „ Dynasty Warriors: Origins “ enthüllt, der neue 1 vs. 1.000-Actiontitel, der 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

