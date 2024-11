The Last of Us Part II Remastered: Naughty Dog spricht über die Highlights der PS5 Pro

Im Video wird eine Szene gezeigt, in der Ellie durch einen dichten Wald reitet. Die realistischen Texturen, die lebendige Beleuchtung und die butterweiche Performance demonstrieren eindrucksvoll, wozu der Pro-Modus in der Lage ist. Fans des Spiels können sich somit auf eine visuell wie technisch optimierte Version dieses Klassikers freuen – ein absolutes Highlight für Besitzer der PS5 Pro.

In einem neuen Video präsentiert PlayStation den innovativen Pro-Modus für The Last of Us Part II Remastered auf der PS5 Pro. Dieser Modus hebt das Spielerlebnis auf ein neues Niveau: Das Spiel läuft mit beeindruckenden 60 FPS und nutzt die zusätzliche GPU-Power sowie KI-Upscaling, um eine gestochen scharfe 4K-Auflösung zu liefern. Damit müssen sich Spieler nicht mehr zwischen Performance und Grafikqualität entscheiden – beides wird perfekt vereint.

