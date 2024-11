Dumm gelaufen: Controller-Plug aus der PS5 30th Anniversary blockiert die USB-Ports

Klar, ein Designfehler passiert den Besten, aber dass Sony diesen „Retro-Bug“ so charmant in die Limited Edition integriert hat, ist schon fast bewundernswert. Schließlich gehört zur Nostalgie ja auch die Erinnerung daran, wie unpraktisch manche Dinge früher waren. Diejenigen, die bei der 30th Anniversary Edition komplett leer ausgegangen sind, dürften jetzt zumindest schadenfroh grinsen – eine Art späte Genugtuung.

Ein Bild, das der User milzellaneous auf Reddit teilt, zeigt den Stolperstein in voller Pracht: Der Plug thront majestätisch in der Konsole, während der zweite Anschluss schlichtweg unzugänglich bleibt – und das nicht etwa wegen cleverer Tarnung. Man könnte meinen, bei einer Konsole, die mehrere hundert Euro kostet, wäre genug Budget für eine grundlegende Designprüfung übrig gewesen. Aber hey, es geht hier schließlich um Nostalgie und um nichts anderes.

