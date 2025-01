Das PlayStation Portal in Midnight Black, ebenfalls für 219 Euro, ist das perfekte Gerät für Gamer, die auch unterwegs nicht auf Qualität verzichten wollen. Der 8-Zoll-LCD-Bildschirm sorgt mit einer Auflösung von 1080p und 60 fps für flüssiges Spielen – und das auch fernab der Konsole. Bisher war das Portal nur in Weiß und als 30th Anniversary Edition erhältlich, aber jetzt kommt es in einem edlen Schwarz daher.

The DualSense Edge wireless controller is designed with a focus on high performance and individuality.

Die Midnight Black Collection erinnert in ihrer Schlichtheit an die klassische Schönheit der PS2, die damals schon für ihre zeitlose Ästhetik bewundert wurde. Mit dieser Kollektion lässt PlayStation nostalgische Gefühle aufkommen, ohne auf moderne Technik zu verzichten. Alle Optionen sind ab sofort vorbestellbar – perfekt für diejenigen, die ihre PS5 im besten Licht erstrahlen lassen wollen.

