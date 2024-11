Final Fantasy 7 Rebirth: Verkaufszahlen in Europa „explodieren“ nach The Game Awards-Nominierungen

Die Wirkung der The Game Awards auf die Spieleindustrie ist nicht zu unterschätzen. Jahr für Jahr beeinflussen Nominierungen und Auszeichnungen nicht nur die Wahrnehmung von Titeln, sondern auch deren Verkaufszahlen. Das jüngste Beispiel: „Final Fantasy 7 Rebirth“. Zugleich betonen die Entwickler dahinter, dass sie froh seien, es mit dem Remake nicht versaut zu haben.

Laut Christopher Dring von GamesIndustry auf X verzeichnete das Spiel nach seinen beeindruckenden sieben Nominierungen bei den The Game Awards, darunter die prestigeträchtige Kategorie „Game of the Year“, einen bemerkenswerten Verkaufsanstieg von 268 Prozent in Europa – eine Leistung, die kaum unbemerkt bleibt.

Ein episches Kapitel im FF7-Universum

Als zweiter Teil der ambitionierten FF7 Remake-Saga hat „Rebirth“ nicht nur die ursprüngliche Geschichte weitergesponnen, sondern sie auch in neue Dimensionen gehoben. Das Rollenspiel glänzt mit einer offenen Welt, die Spieler in den Bann zieht, und einer narrativen Tiefe, die selbst Veteranen des Originals von 1997 begeistert. Die Entwickler von Square Enix betonen, dass dieser Erfolg das Ergebnis eines engagierten Kreativteams ist, das sich der Essenz des Originalspiels verschrieben hat.

Yoshinori Kitase, leitender Producer und Director des ursprünglichen „Final Fantasy 7“, zeigt sich in der letzten Ausgabe des Edge Magazine erleichtert über den Erfolg: „So viele Fans des Originals arbeiten heute in der Branche. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir das Vermächtnis nicht beschädigt haben.“

Augen auf Teil 3 gerichtet

Während „Final Fantasy 7 Rebirth“ glänzt, richten sich die Augen bereits auf den kommenden dritten Teil. In dem Interview bestätigten die Entwickler, dass sie auf DLCs für „Final Fantasy 7 Rebirth“ verzichten, um ihre Ressourcen vollständig auf den Abschluss der Trilogie zu konzentrieren. „Das Maß an Aufregung ist solide aufgebaut“, so Kitase.

Die The Game Awards beweisen damit erneut ihren Einfluss. „Final Fantasy 7 Rebirth“ ist nicht nur ein Kritikerliebling, sondern auch ein kommerzieller Triumph. Mit dem dritten Teil in Aussicht bleibt die Saga ein Highlight der Gaming-Welt – und ein perfektes Beispiel dafür, wie Nominierungen und Auszeichnungen die Branche prägen können.