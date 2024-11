PlayStation Adventskalender: Tag 1 startet mit starken Preisen

Die wahre Magie liegt dieses Jahr jedoch in der Nostalgie: Der Adventskalender führt in diesem Jahr durch die PlayStation Geschichte und an Tag 1 zurück ins Jahr 1994 zur Geburt der PlayStation. Damals revolutionär mit 32-Bit-Power, CD-ROM und einem Design, das selbst heute noch Retro-Herzen höherschlagen lässt. Eine charmante Erinnerung daran, dass Ken Kutaragi und sein Team ein Gaming-Imperium aus dem Boden gestampft haben.

Das Konzept bleibt altbewährt und herrlich „grindig“: Credits sammeln, Tickets kaufen, hoffen. Credits gibt’s für PlayStation-Trophäen, Videos, Umfragen und Co. – quasi für alles, was Engagement schreit.

