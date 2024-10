Final Fantasy XIV: Halloween steht vor der Tür – auch in Eorzea!

In der Welt von Final Fantasy XIV Online ist Allerschutzheiligen ein Fest, das tief in den Überlieferungen der Zwölf, den Göttern Eorzeas, verwurzelt ist. Der Legende nach steigen die Schutzheiligen einmal im Jahr zu einem großen göttlichen Fest in den Himmel auf. Während dieser Zeit nutzen finstere Kreaturen die Gelegenheit, Chaos zu stiften. Doch die mutigen AbenteurerEorzeas schützen das Land und sorgen dafür, dass kein Schaden angerichtet wird.

Ab sofort und bis zum 4. November 2024 haben Abenteurer die Gelegenheit, an den festlichen Aktivitäten teilzunehmen. Überall in den Städten und Dörfern der Abenteurer leuchten Kürbisse, und Fledermäuse flattern durch die Luft. Selbst einige unheimliche Kreaturen lassen sich blicken und sorgen für schaurig-schöne Stimmung!

