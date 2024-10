Naughty Dog: Auf das nächste Projekt sind die Fans „nicht vorbereitet“

Fans von The Last of Us und Uncharted sind in heller Aufregung, nachdem ein neuer Teaser über ein bisher unangekündigtes Spiel von Naughty Dog die Runde gemacht hat. Folgt endlich die langersehnte Fortsetzung der Uncharted-Reihe, obwohl Naughty Dog mit dieser abgeschlossen hat, oder dürfen wir uns auf The Last of Us: Part 3 freuen?

Der Teaser wurde von Ben Hanson, einem ehemaligen Journalisten der GameInformer und jetzt Teil von MinnMax, enthüllt. Obwohl es keine konkreten Informationen darüber gibt, ob es sich um The Last of Us Part 3 oder einen weiteren Teil von Uncharted handelt, sorgt die Ankündigung für hitzige Spekulationen in der Gaming-Community.

Naughty Dog könnte zu alter Stärke zurückfinden

Laut Hanson, der nicht dafür bekannt ist, leichtfertig Gerüchte zu verbreiten, sei das neue Spiel „atemberaubend“. Diese Einschätzung überrascht nicht, wenn man die bisherigen Meisterwerke von Naughty Dog bedenkt. Doch was Hanson im Detail zu berichten hatte, ließ viele aufhorchen: „Ich habe von jemandem gehört, der direkt an dem Spiel gearbeitet hat. Er sagte, es sei unglaublich und dass niemand darauf vorbereitet sei, wie umwerfend es sein wird. Es wurde auch erwähnt, dass das Spiel dem Spieler große Freiheiten bietet.“

Dieser Hinweis auf „Spielerfreiheit“ ist besonders spannend, da sowohl Uncharted als auch The Last of Us bisher für ihre relativ linearen und geskripteten Erzählstrukturen bekannt sind. Beide Serien bieten zwar gewisse Freiheiten in der Erkundung, folgen aber einer klar definierten Handlung. Sollte Naughty Dog tatsächlich an einem Spiel mit deutlich mehr spielerischer Freiheit arbeiten, wäre das eine große Veränderung in ihrer bisherigen Designphilosophie.

Die Community spekuliert nun, ob es sich dabei um eine völlig neue Marke handelt oder ob Naughty Dog wirklich plant, eine der bekannten Serien in eine völlig neue Richtung zu lenken. Offensichtlich ist, dass die letzten Spiele in gewisser Weise vom strikten linearen Konzept abwichen und zumindest in Teilen offene Areale boten.

Naughty Dog selbst bestätigt bisher nur, dass sich mehrere Singleplayer-Spiele in Arbeit befinden und sie an dem aufregendsten Projekt ihrer Laufbahn arbeiten, das die Zukunft neu definieren soll.